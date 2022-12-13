Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях в Украине. Это впервые признал высокопоставленный британский генерал, сообщает Times.

Генерал-лейтенант Роберт Магован написал статью для специализированного журнала морской пехоты Globe and Laurel, в которой рассказал, что британские коммандос поддерживали «незаметные операции» в «чрезвычайно чувствительной обстановке». Он сказал, что их миссии сопряжены с «высоким уровнем политического и военного риска».

В частности, он описал, как 350 морских пехотинцев и 45 коммандос были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска собираются для вторжения.