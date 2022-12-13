Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать делегатов ЕС «живым щитом» на объектах инфраструктуры страны.

Так, Медведев прокомментировал призыв украинского лидера направить на объекты критической инфраструктуры Украины миссии ЕС.

«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также посоветовал «безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль», передает НСН.