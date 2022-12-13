Пикет азербайджанских экологических активистов на дороге Шуша-Ханкенди продолжается — как и истерика в армянских пабликах. Где раз за разом «запускают» все новые фейки.

Уже с вечера в армянских пабликах старательно разгоняют фейковую «сенсацию»: дескать, на дороге дежурят «переодетые азербайджанские военные», а то и «сотрудники спецслужб».

Оставим в стороне вопросы, каким образом среди «переодетых военных» оказалось столько женщин, да и возраст у многих участников пикета, скажем так, не призывной. Важно другое.

Во-первых, у азербайджанской армии на азербайджанской территории нет никакой необходимости «переодеваться», выдавать себя за «экологов» или еще кого-нибудь. На территории своей страны армия имеет право действовать абсолютно легально, и армянская общественность могла это видеть на высотах Сарыбаба и Фаррух.

А во-вторых, и «в-главных», участники пикета — гражданские активисты, известные не только в Азербайджане, но и за его пределами, люди, которых хорошо знают в мировом гражданском сообществе, в том числе по участию в международных проектах.

Так что даже фейкометством лучше заниматься с включённой головой.

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