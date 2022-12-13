Эксперты-правозащитники провели опрос среди населения и сотрудников местных органов исполнительной власти на предмет изучения масштабов проблемы ранних браков в Азербайджане. Результаты опроса отнюдь неутешительные. Зафиксировано очень много обращений в районные исполнительные власти относительно снижения планки возраста несовершеннолетних невест. Об этом Minval.az рассказала председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

По ее словам, со следующего года вступит в силу изменение в Семейный кодекс, согласно которому брачный возраст у женщин наступает с 18 лет. Уважительной причины, позволяющей сократить брачный возраст на год, не будет.

Тем не менее, К.Агазаде считает, что это изменение не решит проблему ранних браков.

«Замуж выходить будут скрытно, понимаете? И для того, чтобы не было такой латентности, следует либо ужесточить административное наказание, либо заменить его на уголовное. Потому что эти действия иначе как преступлением не назовешь. Я еще говорю о тех, кто официально обращался в ИВ. А сколько тех, кто тайно проводит такие церемонии? Только за год больше 60 официальных фактов! Обручения, помолвки, а сколько свадеб таких мы останавливали! И если все эти случаи приплюсовать к официальной статистике, приведенной мною, то получается, что количество ранних браков стремительно растет», — отметила правозащитница.

По ее словам, ранние браки фиксируются во всех регионах страны, но лидирующее место занимают южные районы.

«Не так давно был зафиксирован еще один вопиющий случай: в одном из бакинских поселков 14-летнюю девочку с годовалым ребенком вторично выдали замуж. Получается, что интимная жизнь у девочки началась чуть ли не в 12 лет. И когда мы говорили с ее матерью, женщина отвечала: «А что тут такого, это же ее муж». Отвратительно! Архаизм, попытка оправдать свою ущербность «традициями!». Тогда зачем в стране принимаются законы? Зачем? Я настаиваю на ужесточении ответственности за подобные преступления. Если родители будут понимать, что их за такое оштрафуют на 10 тысяч манатов и еще посадят, причем, надолго, они вряд ли нарушат закон», — сказала К.Агазаде.

Между тем в местных СМИ часто мелькают сообщения о несовершеннолетних матерях, женах, жертвах бытового насилия. Однако шквал общественного негодования обязательно разбивается о мнения т.н. «традиционалистов». Чаще всего эта прослойка общества ссылается на религию и менталитет пращуров, которые считают, что девочку можно считать созревшей, если она устоит на ногах после того, как в нее запустят папахой (эдакий традиционный тест на готовность к семейной жизни).

Однако пора искоренить это примитивное мышление и соблюдение традиций, нарушающее права девочек и женщин. Чаще всего ущемление прав девочек сходит с рук тем, кто причастен к этому. В результате безнаказанность, как правило, приводит к более низкому статусу девочек в обществе. С другой стороны, это поощрение педофилии.

По данным одного из последних докладов Генерального секретаря ООН о детских, ранних и принудительных браках, в 88 процентах стран минимальный возраст вступления в брак официально установлен на уровне 18 лет, однако в более чем 100 странах закон при определенных обстоятельствах по-прежнему разрешает браки с детьми младше 18 лет. Кроме того, во многих случаях нормы обычного или религиозного права до сих пор оправдывают заключение браков с детьми, еще не достигшими этого возраста.

В нашей стране закон, конечно же, работает, но так или иначе, согласно данным Госкомстата, в 2021 году в Азербайджане 137 девушек вступили в брак в возрасте до 18 лет.

Согласно официальной статистике, пик числа девушек, вступающих в брак в возрасте до 18 лет, пришелся на 2011 год — 5138. Но это было до внесения определенных поправок в закон, наказывающих за принуждение к раннему браку.

И, тем не менее, во многих регионах ранние браки считаются обычным явлением. Буквально вчера распространена информация о том, что в Гедабекском районе 51-летний предприниматель обручился с 17-летней девушкой. Конечно, в действиях помолвленных состава преступления нет: ей уже 17 и это еще не свадьба. Но с моральной точки зрения ненормально, когда родители выдают свою юную дочь за без пяти минут пожилого мужчину, к тому же, имеющего за спиной четыре брака. Ясно, что таким образом родители хотят обеспечить дочери безбедную жизнь, но все равно это не выход. Вместо того, чтобы вложиться в образование и дать дочери билет в будущее, возможность, чтобы она сама могла выбирать, они ввергают ее в зависимое положение…

Яна Мадатова