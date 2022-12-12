19:28 Несколько индийских солдат пострадали в результате столкновений с военными из КНР в индийском штате Аруначал-Прадеш. Об этом сообщает газета The Hindu. Индийские бойцы получили переломы конечностей.

По данным источника в Минобороны Индии, китайская сторона пострадала намного серьёзнее, чем индийская.

***

18:35 Пограничные силы Индии и КНР вступили 9 декабря в столкновения на границе в районе индийского штата Аруначал-Прадеш. Как сообщает в понедельник информационное агентство ANI со ссылкой на источники, инцидент произошел в секторе Таванг, стороны в настоящее время разошлись от места столкновения.

По данным агентства, китайские военные вышли на линию фактического контроля, которая разделяет обе страны, но были остановлены индийскими военными «твердо и решительно». Несколько военнослужащих с обеих сторон получили «легкие ранения».

Обе стороны немедленно отошли от этого района, указали источники.