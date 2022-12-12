В рамках программы расширения оборонного образования НАТО (DEEP) в Национальном университете обороны Министерства обороны проводится рабочая встреча с координаторами по Азербайджану и различными образовательными экспертами НАТО.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования и сотрудничества, были представлены различные брифинги по приобретенному опыту в этой сфере.

Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, являются эффективными для обеих сторон, определены направления Плана действий на следующий год.

Рабочие встречи продлятся до 16 декабря.