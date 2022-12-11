По всей Франции задержали более 170 человек за беспорядки при столкновений фанатов сборной Марокко и полиции, а также после празднования победы сборной Франции, сообщает France Presse.

В префектуре полиции сообщили, что на Елисейских полях вечером после матчей собрались порядка 20 тыс. человек. В ходе беспорядков полиция произвела 170 задержаний по всей Франции, из них 100 — в Париже. Среди задержанных в столице Франции 23 оказались несовершеннолетними.

Болельщики были арестованы за насилие, нанесение ущерба и хранение взрывчатых веществ.