Азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также устранения последствий негативного воздействия на экологию.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос «был запрещен на въезд на территорию представителей государственных структур и специалистов Азербайджанской Республики для проведения первичного мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, а также ухудшением экологической ситуации на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Мы хотели бы узнать ваше отношение к этому вопросу».

Отмечается,что во многих случаях на эти обращения азербайджанской стороны не было дано ответа, и миротворческим контингентом не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.