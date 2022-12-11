В Иране произошел пожар в Исфаханском технологическом университете, сообщило агентство ISNA.
Инцидент произошел в одной из лабораторий химического факультета.
Во время пожара погиб один человек.
В Иране произошел пожар в Исфаханском технологическом университете, сообщило агентство ISNA.
Инцидент произошел в одной из лабораторий химического факультета.
Во время пожара погиб один человек.
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