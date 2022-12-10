Солиста культового бойсбенда Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании. Об этом заявила Шеннон Рут — женщина с инвалидностью, которой на тот момент было 17 лет. Случай якобы произошел во время тура группы Black & Blue в 2001 году, сообщает Rolling Stone.

Теперь 38-летняя женщина утверждает, что Картер выбрал ее из очереди поклонников, которые ждали автографы в Tacoma Dome в Вашингтоне, и пригласил в туристической автобус. Она ничего не подозревала, потому что была девственницей.

У Рут аутизм и ДЦП. По ее словам, Картер, которому на то время был бы 21 год, напоил ее розовым напитком под названием VIP-сок, со вкусом алкоголя, а потом приказал ей, чтобы она занялась с ним оральным сексом. Артист, по словам Рут, проинструктировал ее, как действовать, хотя она плакала.

Затем Картер якобы изнасиловал ее на кровати и приказал молчать, заявив, что это будет «их особым секретом».

Но девушка пригрозила, что расскажет о случившемся, после чего музыкант, якобы, стал «противным и угрожающим».

«После того, как он изнасиловал меня, я помню, как он назвал меня «отсталой с*кой», схватил меня и оставил синяки на моей руке. Картер пытался напугать меня, чтобы я замолчала. Он сказал, что «настроит людей против меня, потому что он был Ником Картером и мог разрушить мою жизнь», — призналась истица.

По словам Шеннон, случившееся сильно повлияло на нее.

«Последний 21 год был наполнен болью, замешательством, разочарованием, стыдом и членовредительством, которые являются прямым результатом того, что Ник Картер изнасиловал меня. Несмотря на то, что я аутист и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня больше… чем то, что со мной сделал Ник Картер», — сказала Рут.

Тем временем Картер отрицает все обвинения. Его адвокат Майкл Хольц уже выступил с соответствующим заявлением.

«Это заявление об инциденте, который предположительно имел место более 20 лет назад, не только юридически необоснованно, но и совершенно не соответствует действительности. К сожалению, вот уже несколько лет госпожой Рут манипулируют, заставляя выдвигать ложные обвинения в отношении Ника, и эти обвинения неоднократно и существенно менялись с течением времени. Никто не должен быть обманут пресс-ходом, организованным оппортунистическим адвокатом — в этом утверждении нет ничего, что мы не сомневаемся в том, что суды быстро поймут», — сказал адвокат.