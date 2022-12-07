В Афганистане талибы впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь.

Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека, сообщает Washington Post.

Преступление, за которое казнили мужчину, было совершено пять лет назад.

На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства, согласно заявлению одного из представителей правительства страны Забихуллы Муджахида.

Муджахид добавил, что решение о смертном приговоре было принято «очень осмотрительно» и согласовано с тремя судами.

Власти заявили, что намерены продолжать жесткую политику государства.