Политические консультации между Турцией и Россией по Сирии и другим темам пройдут 8-9 декабря в Стамбуле, сообщили в турецком МИД.

«Восьмого-девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоятся политические консультации между Турцией и Российской Федерацией между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Эналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым», — уточнили в МИД.

В ходе консультаций предполагается обсудить выполнение соглашения ООН по зерну, а также региональные проблемы, такие как Сирия, Ливия и Палестина.