Счетная палата обнародовала результаты аудита управления государственными средствами и имуществом в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики.

В соответствии с рабочим планом Счетной палаты на 2022 год, проведенной мерой внешнего государственного финансового контроля, была охвачена деятельность публичного юридического лица Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) за отчетный период с 01.01.2021 года по 01.07.2022 года.

Отмечено, что по работам, проведенным в рамках осуществления государственных закупок в целях выполнения работ по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, имела место переплата в размере 96,2 тыс. манатов.

Подчеркнуто, что в ходе аудита в государственный бюджет были возвращены средства в размере 612,5 тыс. манатов. Учитывая это, были выдвинуты соответствующие предложения по устранению несоответствий, а также по подготовке внутренних нормативов, определяющих сроки эксплуатации одежды (спецодежды) и мягкого инвентаря, используемых в функциональной деятельности, и по усилению координации деятельности структурных подразделений.