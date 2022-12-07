6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Об этом информирует сайт правительства России.

Стороны отметили позитивную роль Российской Федерации в усилиях по нормализации отношений между Азербайджаном и Республикой Армения, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджаном, Республикой Армения, Российской Федерацией и в регионе.

Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Азербайджанская и армянская стороны выразили российской стороне благодарность за высокий уровень организации встречи и гостеприимство.