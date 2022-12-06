6 декабря, в «День высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в ходе совместных азербайджано-турецких учений, была проведена церемония награждения личного состава.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар наградили отличившихся в ходе учений азербайджанских и турецких военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем министры обороны двух братских стран выступили перед личным составом.

В ходе выступления господин Х.Акар c удовлетворением отметил своё участие, наряду с начальником Генерального штаба и другими командующими видами войск, в «Дне высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в рамках совместных учений.

Министр национальной обороны Турции подчеркнул, что в условиях нарастания угроз и опасностей во всем мире обеспечить безопасность наших стран и нации можно лишь имея сильную армию. Совместные учения также представляют особую значимость в обмене опытом и повышении профессионализма.

Особо подчеркнув, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, готовая сплотиться в единый кулак против любых угроз и провокаций, Хулуси Акар отметил, что друг нашего друга — наш друг, а враг — наш враг.

В ходе своего выступления генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть в нашей стране военнослужащих братской Турции. Министр обороны подчеркнул, что в ходе учений все виды войск выполнили свои задачи на высоком уровне. «После 44-дневной войны по поручению президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева проводятся реформы для приведения азербайджанской армии в соответствие с моделью вооруженных сил Турции. Нам повезло, потому что вооруженные силы Турции — одна из ведущих армий мира. Как одна нация — два государства, мы эффективно используем этот шанс. Турецко-азербайджанское братство вечно. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!», — отметил в своем выступлении министр обороны Азербайджана.

