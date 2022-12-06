Власти Венгрии официально заблокировали выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи Евросоюза в 2023 году, сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению помощи Украине.

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», – сказал он сегодня в Брюсселе в рамках открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Речь шла о внесении поправок в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно всеми странами ЕС.

В то же время министры стран-членов Евросоюза проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

«К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину», – прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.