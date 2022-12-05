Дорожно-транспортное происшествие в поселке Лёкбатан Гарадагского района Баку привело к остановке движения поездов на железной дороге, передает АПА.

Рустамов Сахиб Адалят оглу за рулем автомобиля Ford с государственным регистрационным знаком 99-PN-373 потерял управление во время движения по мосту. В результате автомобиль свалился с моста, задел высоковольтную ЛЭП и рухнул на бетонный опорный блок.

Сотрудники Гарадагского районного управления полиции, несшие службу на указанном участке, извлекли водителя из автомобиля.

После того, как водитель был спасен, автомобиль загорелся.

На место происшествия из Гарадагского и Бинагадинского районов привлечены три единицы техники и бригада Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавший в тяжелом состоянии помещен в отделение интенсивной терапии Клинического медицинского центра.

В связи с ДТП приостановлено движение поездов на маршруте Баку-Газах-Агстафа.

В настоящее время сотрудники Управления железной дороги проводят ремонтно-восстановительные работы.