По информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой Министерства экологии и природных ресурсов, с 3 по 7 декабря погодные условия в стране будут нестабильными, местами выпадут дожди, в горных районах ожидается снег, осадки местами будут интенсивными.

Об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

«Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей быть осторожными в связи с прогнозом, принимая во внимание тот факт, что в горных и предгорных районах повышена вероятность заноса транспортных средств из-за мокрого снега и снега, во избежание аварий и других неудобств на дорогах, использовать шины соответствующие нормам сезона, по возможности не парковать автомобили возле или под деревьями, большими рекламными щитами, другими объектами, которые могут опрокинуться из-за ветреной погоды, выбирать скоростной режим по метеоусловиям, следить за работой стеклоомывателей и дворников транспортных средств, а также наружных осветительных приборов, проверять их исправность, управление также просит не совершать резких маневров и торможений на дорогах без необходимости, а также, принимая во внимание высокую вероятность того, что управление транспортными средствами водителями, не имеющими навыков управления транспортными средствами, в таких погодных условиях будет представлять опасность для них, а также жизни и здоровья других участников дорожного движения, им рекомендуется не садиться за руль.

Другие участники дорожного движения, в основном пешеходы, должны более строго соблюдать правила безопасности в связи с плохой погодой и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь и здоровье окружающих», — говорится в заявлении.