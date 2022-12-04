Американский производитель электрокаров Tesla отзовет с китайского рынка более 435 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с габаритными огнями. Об этом в воскресенье сообщило агентство Xinhua.

По его данным, из-за ошибки в программном обеспечении при запуске автомобилей задние габаритные огни по обеим или на одной стороне электрокаров могут не работать. Это повышает риск столкновения в условиях плохой видимости.

Как уточняет агентство, отзываются 142 тыс. автомобилей Model 3, произведенных с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года, и около 293 тыс. Model Y, которые сошли с конвейера с января 2021 года по ноябрь 2022 года. Для исправления проблемы Tesla выпустит обновление программного обеспечения.