Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 3 декабря 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 283-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы: личный состав – 90600 (+510), самолеты – 280 (+0), вертолеты – 263 (+1), танки – 2917 (+1), бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 5886 (+3), артиллерийские системы – 1906 (+1), системы ПВО – 210 (+0), реактивные системы залпового огня – 395 (+0), крылатые ракеты – 531 (+0), автомобильная техника, включая бензовозы – 4472 (+8), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8), катера/корабли – 16 (+0),

спецтехника – 163 (+0).

Минобороны РФ регулярные отчеты о потерях в Украине не публикует. В опубликованном 21 сентября интервью министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российская армия потеряла только 5937 убитыми. При этом Шойгу заявлял, что потери украинской армии в 10 раз больше.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США заявил 9 ноября, что, по данным Пентагона, российские вооруженные силы потеряли в Украине более 100 тысяч солдат убитыми и ранеными, и добавил, что вооруженные силы Украины с начала войны «вероятно» понесли примерно такие же потери.

1 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что с украинской стороны, по оценке генштаба ВСУ, погибли от 10000 до 13000 военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля по ноябрь 2022 года погибли около 6700 мирных жителей Украины, более 10 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000), в том числе более 440 детей.