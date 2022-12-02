Подтвержденные потери российской армии в результате вторжения в Украину резко выросли за последние две недели.

«Медиазона» совместно с ВВС и командой волонтеров поименно подтвердила гибель 9504 российских солдат и офицеров.

С предыдущей сводки от 18 ноября в список добавились 503 имени. 104 из них, или каждый пятый — это мобилизованные. Всего с начала мобилизации подтверждена гибель 363 призванных мужчин. В основном, мобилизованные гибли на Херсонском направлении и в Луганской области.