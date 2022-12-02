30 лет Франция наблюдала за оккупацией азербайджанских земель, разрушением городов, поселков и сел, игнорировала Ходжалинский геноцид, а теперь вдруг додумалась, что Азербайджан якобы “оккупировал” территорию Армении. Франция, как постоянный член Совета Безопасности ОНН, не желала выполнения четырех резолюций по освобождению азербайджанских земель. Азербайджан сам реализовал исполнение резолюций, вернул свои земли. Париж же спохватился и начал проводить открытую провокационную политику против нашей страны. Об этом во время своего выступления в Милли Меджлисе сказал депутат Адиль Алиев, сообщает MInval.az.

По его словам, лицемерная Франция не заинтересована в обеспечении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. У поддержки Францией территориальную целостности Украины и параллельно санкций против России, и в то же время выступления против территориальной целостности Азербайджана, есть одно название — лицемерие!

«Франция, совершившая массовые убийства и геноцид в Алжире и других странах Африки, не имеет ни политического, ни морального права указывать Азербайджану. Президент Франции Эммануэль Макрон и парламент этой страны теряют Азербайджан, принимая резолюции против нас. Азербайджан по своему политическому, экономическому и военному весу является главным государством Южного Кавказа. Страна, которая создает искусственную напряженность с нашей страной, принимает несправедливые документы, не может и не должна остаться в регионе или реализовать крупные проекты. Те, кто действует под влиянием армянского лобби, не только нарушают чувство справедливости, но и действуют вопреки национальным интересам и интересам безопасности Франции. Потому что национальные интересы и интересы безопасности Франции диктуют сотрудничество с основным государством Южного Кавказа. Позвольте мне привести еще один пример. Президент Франции в течение нескольких дней отдельно пригласил президентов Узбекистана и Казахстана в Париж. Эммануэль Макрон сообщил обоим, что Франция хочет, чтобы энергетические богатства Центральной Азии были доставлены в Европу на фоне санкций против России. Так как же нефть и газ Средней Азии можно доставить в Европу или Францию в обход России? Единственный альтернативный путь — через Азербайджан. Сами президенты Узбекистана и Казахстана заявили, что хотят транспортировать нефть и газ в Европу через Каспийское море и Азербайджан. Следовательно, антиазиатская политика Франции противоречит интересам и Европы», — сказал Адиль Алиев.

Этим умом французские политики хотят продолжить посредничество между Азербайджаном и Арменией. Не пройдет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев твердо сказал, что отныне не примет посредничества Франции. Да, мы положительно относимся к посредничеству Европейского союза. Это выгодно всем, за год было проведено четыре встречи лидеров, но мы не согласимся с вхождением Франции в этот формат, отметил он.

Депутат также сказал, что Макрон стал игрушкой в руках армянского лобби, делает заявления против Азербайджана, принимает бессмысленные резолюции, а потом просит Азербайджан “продолжить посредничество”. Это невозможно. Париж бесит то, что двое из трех бывших сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия и США – продолжают посредничество между Азербайджаном и Арменией, а третий сопредседатель-Франция-остался вне игры. Виноваты в этом политики Франции. Они оказались в своей же ловушке.

«Однажды между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор, но мы никогда не забудем несправедливость и лицемерие Франции», — заключил он.