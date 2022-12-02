Задержаны пытавшиеся вырезать и украсть металлические перила надземного пешеходного перехода.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, 1 декабря в районе 22 часов двое пытавшихся вырезать и украсть декоративные металлические конструкции надземного пешеходного перехода на автодороге Баку-Сумгайыт были задержаны несущими на территории службу сотрудниками Бинагадинского районного охранного управления.

Установлено, что ими являются житель Физулинского района Адам Шюкюров и житель города Ширван Магеррам Сафаров.

Задержанные были переданы в 6-й отдел полиции Бинагадинского РУП.