Президент США Джо Байден заявил, что поражен жестокостью России в войне против Украины, однако отметил совместную силу американских союзников. Об этом сообщает The Guardian.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться перед лицом российского вторжения, которая, по его словам, «невероятно жестока».

«Я знал, что Россия жестокая, но я не ожидал, что они будут настолько жестокими», — заверил он.

На пресс-конференции по итогам визита президента Франции Эмануэля Макрона в США Байден перечислил и нападения России на гражданскую инфраструктуру, и перекрытие энергоресурсов для Европы, чтобы повысить цены, и обострение продовольственного кризиса. Он добавил, что это наносит вред очень уязвимым людям не только в Украине, но и во всем мире.

«Но ему (Путину) это не удастся. Сегодня мы подтверждаем, что собираемся вместе противостоять этой жестокости. Мы будем продолжать эту мощную поддержку украинского народа, который защищает свои дома, семьи, больницы, детские сады, свой суверенитет, свою целостность от российского вторжения. Мы будем работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответственности за их действия и смягчить глобальные последствия войны Путина для остального мира», — констатировал президент США.