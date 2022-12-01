Потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют 13 тысяч погибшими. Такие цифры назвали в Офисе президента Украины. Об этом говорится в комментарии советника ОПУ Михаила Подоляка.

«Бесспорно, госпожа Урсула (глава Еврокомиссии) ошиблась — это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры — у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших… Да, у нас больше потерь из-за ранений», — сказал советник.

При этом Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев — «точно не 20 тысяч». Эта цифра, по его мнению, гораздо больше, особенно если учесть, сколько массовых захоронений и застенков находят украинские военные после освобождения временно захваченных россиянами украинских территорий.

«Мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными — там она проигрывает войну. Она воюет с гражданским населением», — констатировал Подоляк.