Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter написала, что озвученные главой ЕК данные включают раненых и погибших:
«Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России».
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12:01 Потери Украины с начала войны составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Оккупация Украины Россией привела к смертям, разрушениям, мучениям, которые невозможно выразить словами. Мы все помним ужасы в Буче. До настоящего времени предположительно погибли более 20 тысяч гражданских лиц и свыше 100 тысяч украинских военнослужащих. Россия должна ответить за эти ужасные преступления», — заявила она.
Гражданские 20.000 это только в Мариуполе пропавшие без вести. Что-то она путает.
Как можно ответить , если Запад не хочет , чтоб Украина победила?🤔
С таким же успехом можно кричать ,что Ким ти Хомейни преступники, но они без проблем проживают у себя в стране и плевать им что их народы страдают от санкций. Просто на Западе не хотят воссоединения крупных народов как корейский и азербайджанский. Им выгодно такое положение дел. Тем более им не нужна Украина с территорией превышающей Францию и Германию.