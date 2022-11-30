Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter написала, что озвученные главой ЕК данные включают раненых и погибших:

«Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России».

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12:01 Потери Украины с начала войны составили свыше 100 тысяч военных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Оккупация Украины Россией привела к смертям, разрушениям, мучениям, которые невозможно выразить словами. Мы все помним ужасы в Буче. До настоящего времени предположительно погибли более 20 тысяч гражданских лиц и свыше 100 тысяч украинских военнослужащих. Россия должна ответить за эти ужасные преступления», — заявила она.