Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году, но заявил о наличии прогресса, передает ТАСС.

«Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума [о выполнение Швецией и Финляндией пакета требований Турции для поддержки Анкарой процесса их вступления в НАТО] будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация [протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО] турецким парламентом», — сказал шведский министр по прибытии в среду на вторую сессию министерской встречи НАТО в Бухаресте, отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он, что его страна сможет присоединиться к НАТО в 2023 году.

«По сути дела, мы провели [во вторник] очень хорошую встречу между Турцией, Финляндией и Швецией. Я чувствую, что есть прогресс, мы движемся в направлении выполнения трехстороннего меморандума», — добавил он.