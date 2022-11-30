В рамках визита в Соединенные Штаты Америки первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелем Хокансоном.

Как сообщает Минобороны, стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества в рамках «Программы партнерства со штатом», а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в Соединенных Штатах Америки Хазар Ибрагим.