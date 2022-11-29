ЧВК «Вагнер» освобождает повстанцев из тюрем Центральноафриканской Республики и отправляет их, в том числе, на Донбасс.

Об этом сообщили два высокопоставленных военных офицера в ЦАР изданию «The Daily Beast».

По словам источников в ЦАР, где вооруженные повстанцы контролируют значительную часть страны уже около десяти лет, десятки мужчин, содержащихся под стражей в армии и полиции за такие преступления, как изнасилования и убийства, сейчас вербуются в местное крыло «Вагнера».

Оно включает в себя сотни боевиков, которых обычно называют «черными русскими». По словам офицеров, многие из новобранцев являются повстанцами, которых военные считают террористами из-за насилия и запугивания гражданского населения для достижения политических целей.