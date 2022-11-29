Россия пытается согласовать с Индией поставки более 500 различных товаров для поддержки ключевых отраслей промышленности, пишет Reuters. В числе прочего, Москва попросила у Нью-Дели запчасти для автомобилей, самолетов и поездов.

Издание ознакомилось со списком товаров для потенциального импорта, направленном российскими властями индийскому правительству. Пока неизвестно, какие товары и в каком количестве будет решено поставить России, но источник в индийском правительстве заявил, что запрос Москвы «был необычным по своему масштабу».

По его словам, Индия заинтересована в увеличении торговли с Россией, так как ей необходимо сократить растущий дефицит торгового баланса с Москвой. В то же время ряд индийских компаний выразили обеспокоенность тем, что поставки в страну могут счесть нарушением западных санкций.

Источник Reuters в одной из российских отраслей сообщил, что Минпормторг запросил у крупных компаний списки необходимого им сырья и оборудования. Он добавил, что для согласования конкретных наименований и объемов требуется дальнейшее обсуждение, и Россия намерена увеличить импорт не только из Индии.