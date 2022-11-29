Приток россиян в Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ привел к увеличению цен на аренду жилья и поездки на транспорте. Больше всего они выросли в городах, граничащих с Россией, в том числе Уральске и Петропавловске. В ряде случаев рост составлял до 50%. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер партии «Ак жол», депутат мажилиса парламента республики Казахстан Азат Перуашев.

По его словам. сейчас в Казахстане проживает более 200 тыс. россиян, около 300-400 тыс.

«Мы живем в условиях рыночной экономики, поэтому наплыв россиян привел к росту цен в Казахстане. Взлетели цены на аренду жилья, поездки на транспорте. Увеличение составляло до 50%. В тех городах, которые ближе к России, — например, в Уральске, Петропавловске, цены росли больше всего. И наблюдалась ситуация, когда арендаторов просили выехать, чтобы заселить россиян по более дорогой цене», — рассказал Перуашев.

Он обратил внимание на то, что тенденция наблюдалась именно в разгар частичной мобилизации.