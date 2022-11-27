В первом матче 2-го тура группы Е на чемпионате мира в Катаре встретились сборные Японии и Коста-Рики.

Игра завершилась победой сборной Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по набранным очкам. В активе команд по три очка.

Сборные Германии (0) и Испании (3), которые также выступают в группе Е, встретятся сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток к началу этого матча прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

В 3-м туре японцы сыграют с якомандой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.