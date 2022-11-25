Скончался бывший заместитель командующего ВВС Азербайджана, участник Первой и Второй карабахских войн полковник Оруджалиев Маис Мирзаяр оглу.
М.Оруджалиев скончался в Турции после продолжительной болезни, уточняет «Репорт».
Скончался бывший заместитель командующего ВВС Азербайджана, участник Первой и Второй карабахских войн полковник Оруджалиев Маис Мирзаяр оглу.
М.Оруджалиев скончался в Турции после продолжительной болезни, уточняет «Репорт».
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