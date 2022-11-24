Вооруженные силы Украины атаковали 12 районов сосредоточения личного состава россиян. Также украинским защитникам удалось уничтожить два вражеских ЗРК. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает вторжение в украинское государство. Пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей, по отдельным направлениям продолжает вести наступательные действия, перемещает личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

За текущие сутки российские войска нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелка, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В районе населённого пункта Зеленое действовал вражеский ударный БПЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опросное, Маринка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обороняют захваченные ранее рубежи. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Задействовал разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянской Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Милового, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области и самого города Херсона.

По имеющейся информации, противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских войск. В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, 22 ноября этого года, россияне проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.