Сборные Уругвая и Южной Кореи не смогли выявить победителя в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, пишет RT.

Игра первого тура группы Н на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.