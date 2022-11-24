Сборные Уругвая и Южной Кореи не смогли выявить победителя в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, пишет RT.
Игра первого тура группы Н на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.
Сборные Уругвая и Южной Кореи не смогли выявить победителя в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, пишет RT.
Игра первого тура группы Н на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.
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