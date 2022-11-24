Генеральный прокурор прокомментировал распространившуюся информацию о самоубийствах.

Генпрокурор Кямран Алиев заявил на заседании Научно-консультативного совета, что порой информация освещается неправильно.

«Освещение этих случаев во всех подробностях приводит к росту числа самоубийств. Некоторое время назад мы провели встречу с журналистами, обсудили вопросы пресечения распространения такой информации. Это дало результат. По сравнению с первым полугодием прошлого года число таких случаев уменьшилось на 30-50. Пресса уже внимательно относится к этим новостям», — сказал Кямран Алиев.