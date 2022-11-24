Министерство юстиции Грузии поручило Национальному бюро судебной экспертизы изучить состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили на предмет его возможного отравления.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы грузинского Минюста Бека Дзамашвили.

«Сам Саакашвили сделал заявление, что у него никогда не было подозрений на отравление. Для того, чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу. Министерство сделало все что могло. Мы назначили экспертизу, и только после ее результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями», — сказал Дзамашвили.

Он также напомнил, что согласно грузинскому законодательству, осужденный в Грузии человек может отбывать наказание лишь на территории республики. Вопрос о переносе или отсрочке исполнения наказания принимается судом. Минюст подчинится любому решению суда. Министерство юстиции не сможет самовольно отправить того или иного человека на лечение за рубеж.

19 ноября адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани, а также мать экс-президента Гиули Аласания сообщили о его возможном отравлении тяжелыми металлами, в том числе ртутью. По их данным, об этом свидетельствует медицинское заключение неправительственной организации «Эмпатия», которое пока не было опубликовано и готовится для предоставления иностранным экспертам. Позже сам Саакашвили написал, что никогда не говорил своим адвокатам, что у него есть подозрения на отравление.