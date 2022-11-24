В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли не менее 10 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Лишь с 10 октября и по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории», — отметил он.

В эфире телемарафона министр сообщил, что на данный момент известно об около 50 раненых, и это число еще может вырасти в течение сегодняшней ночи и завтрашнего дня.