Заместитель командира Корпуса стражей исламской революции в провинции Исфахан Моджтаба Фада планирует похитить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и доставить его в Иран «на поводке с рабским ошейником», пишет газета The Jerusalem Post.

«Бывший премьер-министр сионистского режима надеялся, что протесты в Иране позволят ему приехать в Тегеран. Но даст бог Исламская Республика победит и проведет (нынешнего) премьер-министра по Ирану с поводком и рабским ошейником», — сурово заявил Моджтаба Фада.

Иранские власти подозревает в причастности к беспорядкам в стране спецслужбы Израиля и Соединенных Штатов.