Создана комиссия для проведения служебной проверки в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига, сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

Проверяется деятельность подведомственных структур, принимаются соответствующие меры в связи с выявленными недостатками.

Отметим, что поводом для начавшихся 18 ноября проверок стали заявления режиссера Саиды Хагвердиевой. Она заявила, что первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев предложил повысить стоимость билетов Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига. Он озвучил это предложение на мероприятии по случаю 90-летия кукольного театра в декабре прошлого года.

Директор театра Рашад Ахмедзаде возразил и выступил против предложения замминистра, что не понравилось Э.Алиеву. После этого мероприятия годовой план-прогноз театра был увеличен на 50%.