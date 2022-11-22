Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и вдвое большей дальностью пуска, чем у предыдущей модели.

Об этом пишет The Telegraph, не раскрывая точное количество направленных Киеву снарядов. Одна ракета, по оценке издания, стоит около £175 тыс. (примерно 12,6 млн рублей).

Ракеты данного семейства обычно запускают при помощи авиации, в том числе беспилотной, но под подставленные Лондоном полгода назад Brimstone-1 украинские военные использовали как пусковые площадки грузовики, добавляет газета.