После принятия закона «О политических партиях» в Апелляционном суде будет рассмотрен иск о ликвидации зарегистрированных в стране партий, число членов которых в течение 180 дней не удастся довести до 5 тысяч человек, сообщает АПА.

Это отражено в новой редакции законопроекта «О политических партиях». Согласно новой редакции, политическая партия, зарегистрированная в стране до вступления в силу настоящего Закона, принимает меры по увеличению числа своих членов до 5 тысяч человек в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Закона, составляет реестр своих членов и представляет его органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.