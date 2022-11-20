По меньшей мере семь человек погибли в воскресенье на юго-востоке ЮАР в аварии с участием маршрутного такси, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Об этом сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на представителя экстренной медицинской помощи провинции Квазулу-Наталь Кайла ван Ринена.

Массовое столкновение машин произошло на скоростном шоссе вблизи города Дурбан, отмечает она. Наряду с погибшими есть раненые, им оказана первая помощь.

Полиция ведет расследование причин ДТП.