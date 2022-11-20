Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на проходящих в воскресенье внеочередных выборах главы государства.

Лидер страны отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в столичном Дворце школьников.

Очередные президентские выборы должны были пройти в 2024 году. Однако 1 сентября нынешнего года Токаев в послании народу объявил о проведении досрочного голосования.

Для участия в выборах зарегистрированы шесть кандидатов. В их число входят Токаев, выдвинутый Народной коалицией, Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» («Село»), Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников», Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Казак аналары — дастурге жол» («Казахские матери — дорога к традициям»), а также глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.