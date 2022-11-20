Силы РФ украли из Херсона не только енота и стиральные машины, но и кареты скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«После деоккупации наша херсонская «экстренка» не досчиталась карет скорой, часть которых была вывезена или уничтожена врагом. Однако в отличие от россиян, для нас самое главное — заботиться о здоровье людей, поэтому в первую очередь мы позаботились о том, чтобы экстренная медицинская помощь могла быстро прибыть к пациентам и спасти их жизнь», — сказано в сообщении.

В рамках очередной закупки было приобретено 8 современных машин скорой помощи класса В, которые уже направлены в регион.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, работа скорой помощи уже полностью возобновлена ​​в Николаевской области, а в Херсоне осуществляется доставка гуманитарной медицинской помощи.