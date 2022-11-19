Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 ноября 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 269-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы: личный состав – 83880 (+ 420), самолеты – 278 (+0), вертолеты – 261 (+0), танки – 2886 (+6), бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 5815 (+7), артиллерийские системы – 1867(+2), системы ПВО – 209 (+0), реактивные системы залпового огня – 393 (+0), крылатые ракеты – 480 (+0), автомобильная техника, включая бензовозы – 4368(+2), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0), катера/корабли – 16 (+0), спецтехника – 161 (+0).

Минобороны РФ регулярные отчеты о потерях в Украине не публикует. В опубликованном 21 сентября интервью министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российская армия потеряла только 5937 убитыми. При этом Шойгу заявлял, что потери украинской армии в 10 раз больше, что звучало абсурдно.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США заявил 9 ноября, что, по данным Пентагона, российские вооруженные силы потеряли в Украине более 100 тысяч солдат убитыми и ранеными, и добавил, что вооруженные силы Украины с начала войны «вероятно» понесли примерно такие же потери.