Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, погибло четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС.

«В [поселке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привел к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — сообщили в МЧС.

Число погибших при взрыве в доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, увеличилось до трех человек. Их тела извлекли из-под завалов, сообщил в субботу глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Позже сообщили о гибели еще одного пострадавшего.