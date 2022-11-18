В Азербайджане — ожидаемая дипломатическая сенсация. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как уже сообщал Minval, направил в Милли Меджлис документ об открытии посольства нашей страны в Израиле.

Решение, что и говорить, давно назревшее. Дипломатические отношения двух стран существуют уже 30 лет. У Азербайджана и Израиля многогранная и долгосрочная программа сотрудничества. По понятным причинам, в фокусе внимания общественности, в особенности после 44-дневной войны, находится военное и военно-техническое сотрудничество. Но в реальности есть еще поставки нефти, информационные технологии, связь, сельское хозяйство, в том числе участие израильского бизнеса в восстановлении освобождённых от армянской оккупации территорий…

Посольство Израиля в Азербайджане действует уже не один десяток лет, а вот азербайджанского в Израиле не было — дипмиссия в Иордании вела работу в двух странах. Теперь дисбаланс устраняется. И нет сомнений, что открытие посольства Азербайджана в Израиле, без сомнения, придаст новый импульс этому сотрудничеству и позволит существенно его расширить.

Понятно, впрочем, и другое. В Баку «сдерживали вопрос», опасаясь негативной реакции других мусульманских стран. Но теперь многое меняется. Стремительно идут на сближение Израиль и Турция: обмен визитами, возвращение послов, обсуждение программ сотрудничества…Меняют позицию многие арабские страны, в том числе монархии Залива. Категорически против по-прежнему выступает Иран со своими вечными поисками «сионистов» к северу от Араза. И хотя об этом в Баку не говорили прямо, многие эксперты полагали, что в Баку стремились сохранить отношения с Тегераном.

Но теперь, после открытия генконсульства ИРИ в Гафане, учений КСИР у границы и ставших известными фактов сотрудничества разведок Ирана и Армении, судя по всему, стараниями иранской муллократии сохранять в отношениях Азербайджана и ИРИ уже нечего.

А. Шакур