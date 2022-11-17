Подразделениями Азербайджанской Армии было замечено проведение 17 ноября с 09:55 до 14:45 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, инженерных мероприятий в целях укрепления боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подобные действия являются грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

В целях пресечения проводимой незаконной деятельности подразделениями Азербайджанской Армии были приняты надлежащие меры.