Украина по результатам встречи координационной группы «Рамштайн-7» получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Греция сегодня объявила о готовности отправить Украине 155-мм боеприпасы. Польша также предоставит ВСУ дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия», — отметил Милли.

Также сообщалось, что по итогам «Рамштайн-7» Украина получит две ракетные установки HAWK от Испании, установки РСЗО от Германии, 500 млн долларов от Канады на вооружение и зимнее снаряжение, пакет помощи от Швеции на 270 млн долларов и пр.